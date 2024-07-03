В риторике Киева увидели намеки на возможность урегулирования конфликта

Сенатор Климов увидел намеки на возможность урегулирования конфликта с Украиной

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов увидел намеки на возможность политического урегулирования конфликта на Украине в риторике США, которую транслирует Киев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заметил, что Киев меняет риторику по дипломатическому урегулированию конфликта. Вместе с тем он заметил, что украинские власти не готовы к мирным переговорам с Россией, так как решение об этом еще не принято в США.

Риторика Киева зависит от тех текстов, которые туда в обязательном порядке передают из Госдепа США или других аналогичных органов, заявил Климов. То есть по этой риторике можно судить о том, какие указания там получают, добавил сенатор.

«Постольку, поскольку приближаются американские выборы, и там [в США] хотели бы ситуацию контролировать главным образом для того, чтобы она не сказалась как-то негативно на действующих американских властях, ради этого, да, там действительно начинают аккуратно, такими аптекарскими дозами, делать намеки на то, что в недалеком будущем может быть какое-то политическое урегулирование, и чтобы не подставлять таких людей, как [президент США Джо] Байден, или госсекретаря, или еще кого-нибудь из солидных деятелей, они дают возможность озвучивать это членам нынешней киевской хунты. На основании этого полагать, что здесь уже близка развязка, я бы не стал, потому что пока это, на мой взгляд, мероприятие, в основном, ориентированное на логику предвыборной борьбы в США», — высказался политик.

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что условия России для проведения переговоров всем хорошо известны. Они уже сформулированы и оглашены и президентом Владимиром Путиным, и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Понятно, что Москва не намерена отходить от этих условий и приостанавливать каким-то образом проведение специальной военной операции, ожидая каких-то весьма эфемерных переговоров. То есть если переговоры начнутся, они должны начинаться с понимания позиции российской стороны, но начало переговоров само по себе не означает прекращения выполнения специальной военной операции, потому что партнеры наши по этим возможным переговорам не внушают уже теперь никакого доверия», — заключил Климов.

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Вероятность прямых переговоров с Россией он исключил.