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04:39, 3 июля 2024Россия

В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным для многодетных семей

Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным для многодетных семей

Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила министру труда и соцзащиты Антону Котякову предложение сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости.

В эту дату в России установлен День семьи, любви и верности. По словам Останиной, в ее комитет поступает обращения от российских семей с просьбой сделать именно этот день выходным.

По мнению депутата, это не снизит производительность труда, потому что большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей посвящают себя воспитанию детей, не находясь в трудовых отношениях.

В мае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о том, чтобы в будущем сделать день инаугурации президента России выходным днем. «Мне кажется, можно подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить, наверное, сделать этот день по-настоящему праздничным для людей, выходным днем», — рассказывала она.

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      Сергей Грехов
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