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17:32, 3 июля 2024Россия

В России сломали посаженные в память о не вернувшихся с СВО бойцах деревья

В Дагестане дети сломали посаженные в память о бойцах СВО деревья
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане дети осквернили Сад памяти героев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

На снятых очевидцем кадрах видно, как один из детей забрался на памятный камень. Мальчик лежит на монументе и болтает ногами. У подножья памятника стоит еще один ребенок.

Автор ролика также демонстрирует сломанные деревья, которые посадили родственники тех бойцов СВО, которые не вернулись из зоны боевых действий. Помимо этого дети разбили установленные в Саду памяти фонари.

Ранее жители города Вятские Поляны Кировской области нашли разбитым памятник участнику спецоперации. На опубликованной фотографии видно разбитую гранитную плиту на могиле бойца. Несмотря на то что изначально было заявлено о намеренной порче монумента, позже основной версией случившегося оказалось некачественное выполнение работ по установке памятника.

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      Алан Босиков
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