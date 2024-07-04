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17:45, 4 июля 2024Силовые структуры

Американец получил в России 12,5 года колонии по делу о наркотиках

В Москве суд приговорил к 12,5 года американца Вудлэнда по делу о наркотиках

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Останкинский районный суд Москвы приговорил к 12,5 года колонии строгого режима 32-летнего гражданина США и России Роберта Вудлэнда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере») УК РФ.

Следствие и суд установили, что 3 января в лесопарке Мытищ Вудлэнд забрал из тайника партию мефедрона весом не менее 46 граммов, перевез ее в квартиру, где расфасовал в 49 свертков. Наркотики предназначались для сбыта.

Мужчина был задержан при попытке размещения свертков в тайник. Их изъяли из незаконного оборота.

Вудлэнд родился в России, но в 1993 году еще ребенком был выкуплен приемными родителями в пермском детском доме. Американские ученые Дэвид и Марсиа Вудлэнд заплатили за него 10 тысяч долларов. Спустя годы Роберт вернулся в Россию, поселился в подмосковном Долгопрудном и устроился преподавать английский язык. В 2020 году он встретился со своей родной мамой.

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      Илона Палей
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