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06:34, 4 июля 2024Из жизни

Исследование поставило точку в споре собачников и кошатников

Исследование: в России в два раза больше владельцев кошек, чем хозяев собак

Фото: Manja Vitolic / Unsplash

В России в два раза больше владельцев кошек (23 процента россиян), чем хозяев собак (14 процентов), говорится в исследовании, проведенном Яндекс 360, авторы которого поставили точку в споре собачников и кошатников. «Лента.ру» ознакомилась с результатами опроса.

«Почти у каждого четвертого россиянина (23%) есть кошка. Собачников почти в два раза меньше — только каждый десятый респондент (14%) решил завести этого четвероногого друга. Причем больше всего кошатников в Москве: оказалось, что почти у каждого второго жителя столицы (45%) есть кошка. А вот любителей собак много в Екатеринбурге: по результатам опроса, каждый десятый житель столицы Урала — собачник», — говорится в результатах исследования.

Уточняется, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще других устраивают фотосессии питомцам и годами хранят их снимки в облачных сервисах. Более того, согласно данным опроса, молодое поколение дорожит снимками домашних любимцев сильнее других: почти половина из них (43%) удаляют только неудачные кадры, а все остальные снимки — хранят годами.

В онлайн-опросе, проведенном Яндекс 360, приняли участие 1 272 респондента в возрасте 18-55+ лет из 16 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и Краснодар).

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Ранее «Лента.ру» писала о том, как правильно выбрать домашнее животное в семье с детьми. Авторы текста ответили на вопрос о том, какие есть плюсы и минусы у решения завести питомца, какое животное лучше выбрать и как приучить ребенка за ним ухаживать.

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      Кирилл Садовский
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