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11:12, 4 июля 2024Экономика

Доходы от приватизации в России превысили план в 10 раз

Росимущество: за полгода доходы от приватизации составили 11,1 млрд рублей

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

С января по июнь доходы бюджета России от приватизации составили 11,1 миллиарда рублей. О росте показателей со ссылкой на материалы Росимущества сообщает газета «Известия».

Изначально профильные ведомства прогнозировали поступления 1,2 миллиарда до конца 2024 года, однако план удалось превысить в 10 раз. В обновленной редакции бюджета на текущий год прогноз по приватизации скорректировали с 1,2 до 7 миллиардов рублей.

Добиться результатов удалось благодаря продаже 100 процентов акций АО «Росспиртпром» более чем на восемь миллиардов рублей. Также были реализованы бумаги ООО «Терней Золото» на 1,2 миллиарда, АО «Ремэнергомеханизация» — 820 миллионов, АО «Электроагрегат» — 200 миллионов рублей соответственно. Помимо них, за 2023-2024 годы в госсобственность изъятые у прежних собственников активы. Сейчас Минфин готовит условия их продажи.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также предложила провести ревизию заброшенных зданий по стране. По ее словам, в регионах «сотни, тысячи зданий, объектов в федеральной собственности», которые не используются в государственных целях и находятся в неудовлетворительном состоянии. Они уродуют внешний облик городов, продолжают разрушаться, но не вовлекаются в хозяйственный оборот, — пояснила Матвиенко.

Ранее Счетная палата сообщила, что доходы российского бюджета от приватизации в 2023 году в 18,2 раза превысили плановый показатель. За год от продажи акций и других активов, находящихся в федеральной собственности, в бюджет поступило 27,278 миллиарда рублей.

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