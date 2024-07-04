Мужчина сбросил 60 килограммов лишнего веса и раскрыл секрет своего успеха

Житель Индии сбросил 60 килограммов благодаря отказу от сахара и красного мяса

Житель Индии сумел похудеть с 140 до 81 килограмма и раскрыл секрет своего успеха. Об этом пишет The Times of India.

32-летний Сухейл Хан из Бангалора рассказал, что всегда был полным, а к 2017 году его вес достиг 140 килограммов. Мужчина признался, что чувствовал себя ужасно физически и психологически. Он вспоминает, что тогда с трудом мог пройти даже 300 метров подряд из-за постоянной боли.

После пандемии COVID-19 Хан начал упорно работать над похудением. Чтобы сбросить лишний вес, он в первую очередь изменил режим питания. Он завтракал ровно в 10 утра, обедал примерно в 13-14, а ужинал обязательно до захода солнца. Индиец полностью отказался от сахара, мучного, фастфуда и красного мяса и заменил их полезными продуктами и блюдами домашнего приготовления. Он старался есть больше овощей и продуктов, где много белка и меньше жира.

Хан рассчитывал порции так, чтобы съедать 1,5 грамма белка на килограмм веса. В соответствии с весом он рассчитывал и количество потребляемой клетчатки. Индиец заявил, что самое главное — сжигать больше калорий, чем потребляешь.

Кроме того, он начал регулярно ходить пешком. Сначала это было очень тяжело, но в итоге Хан начал проходить по 10, а потом и по 14 тысяч шагов в день. В начале года он также записался в спортзал, чтобы нарастить мышечную массу и укрепить организм. Индиец признался, что в похудении ему очень помогла жена, которая во всем его поддерживала и готовила полезную домашнюю еду.

В итоге Хан сумел похудеть почти на 60 килограммов с момента начала занятий. Секретом своего успеха он считает последовательный подход к питанию и спорту, а также постепенные изменения в образе жизни. «Многие спрашивают, как мне удалось добиться таких изменений. Я всегда специально подчеркиваю, что это был не моментальный успех, а результат последовательных усилий», — подытожил мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница Индии, которая весила 100 килограммов, сумела похудеть. Секрет ее успеха заключался в полноценном здоровом питании без экстремальных диет и голодания.