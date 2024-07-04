Путин оценил дебаты Трампа и Байдена

Путин поделился своими впечатлениями от дебатов Трампа и Байдена

Президент России Владимир Путин рассказал, что видел дебаты действующего и бывшего президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа. Об этом передает ТАСС.

«Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более за комментариями в СМИ, где всегда имеются определенные предпочтения: кто-то за, кто-то против», — поделился впечатлениями президент.

Путин подчеркнул, что выборы президента США являются «сугубо внутренним делом страны», однако отметил, что их итог ему «небезразличен». Он добавил, что «невозможно быть в стороне» от американской предвыборной кампании, так как «США остаются великой державой с возможностями в разных сферах».

Ранее Путин заявил, что Россия серьезно относится к словам Трампа о прекращении конфликта на Украине и верит в искренность его слов. Он отметил, что «Москва поддерживает его позицию».