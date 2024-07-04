Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:45, 4 июля 2024Ценности

Россиянкам назвали самые модные свадебные платья на лето

Стилист Ведерникова: свадебные платья из кружева и с оборками стали трендом лета

Фото: Dan LeFebvre / Unsplash

Стилистка Маша Ведерникова назвала россиянкам самые модные свадебные платья на лето 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

В текущем сезоне актуальными оказались указанные наряды с оборками, складками и драпировками, а также обнажающие тело предметы гардеробы из кружева, отметила эксперт. В то же время трендом стали изделия с деталями в рок-н-ролльной эстетике.

«Аксессуары из кожи с клепками, много металла и макияж поярче — и вы неотразимы. С обувью все понятно — тут нужно что-то контрастное по цвету и стилю», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, в список вошли вещи сложного кроя с необычными деталями и минималистичные платья, которые не отвлекают внимания от лица и фигуры невесты.

В мае сообщалось, что используемые не по назначению наряды из свадебных коллекций брендов неожиданно обрели популярность у знаменитостей.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине без договоренностей о переговорах

      Россия впервые применила ФАБ-3000 под Красным Лиманом. Там находится база ВСУ для обороны Часова Яра и Тернова

      Влияние скандалов на гонорар Кологривого оценили

      Набиуллина анонсировала обсуждение шага повышения ключевой ставки

      Путин назвал невозможным завершение конфликта с Украиной через посредников

      Путин заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Путин заявил о бессмысленности общения с Радой в условиях узурпации власти на Украине

      Путин раскрыл данные о попытке Запада остановить российских военных у Киева

      Валуев отреагировал на отстранение назвавшего россиянина «русской свиньей» бойца MMA

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше