Россиянкам назвали самые модные свадебные платья на лето

Стилист Ведерникова: свадебные платья из кружева и с оборками стали трендом лета

Стилистка Маша Ведерникова назвала россиянкам самые модные свадебные платья на лето 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

В текущем сезоне актуальными оказались указанные наряды с оборками, складками и драпировками, а также обнажающие тело предметы гардеробы из кружева, отметила эксперт. В то же время трендом стали изделия с деталями в рок-н-ролльной эстетике.

«Аксессуары из кожи с клепками, много металла и макияж поярче — и вы неотразимы. С обувью все понятно — тут нужно что-то контрастное по цвету и стилю», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, в список вошли вещи сложного кроя с необычными деталями и минималистичные платья, которые не отвлекают внимания от лица и фигуры невесты.

В мае сообщалось, что используемые не по назначению наряды из свадебных коллекций брендов неожиданно обрели популярность у знаменитостей.