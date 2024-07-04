Смелая кабарга попала на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео со смелой кабаргой

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал видео со смелой кабаргой. Кадры появились в Telegram-канале заповедника.

На видео заметно животное, обследующее местность над обрывом.

«Сначала мы очень испугались, а потом поняли: копытное просто экстремал. Под шикарное звуковое сопровождение дикой природы самый мелкий представитель отряда парнокопытных Дальнего Востока обследовал местность в поисках чего-нибудь вкусненького», — говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что кабарга поедает лишайники, хвою, папоротники, листья деревьев и кустарников и другие растительные корма. Она может подниматься даже по наклонному стволу дерева.