Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:54, 4 июля 2024Культура

Стали известны подробности госпитализации певца Мазаева

Госпитализированный Мазаев находится под контролем медиков в БСМП Калининграда
Сергей Мазаев

Сергей Мазаев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Госпитализированный перед концертом российский певец Сергей Мазаев находится под контролем врачей в БСМП (больнице скорой помощи) города Калининграда. Об этом РИА Новости сообщили в приемном покое медучреждения.

«Сергей Мазаев находится у нас. Вся семья его в курсе. Про самочувствие сказать ничего не могу — он под контролем врачей», — рассказала подробности произошедшего собеседница агентства.

Ранее директор вокалиста рок-группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева рассказал, что певца экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске в Калининградской области.

Ранее сообщалось, что Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске. По предварительным данным, у музыканта острый приступ панкреатита. Концерт отменили.

До начала выступления 64-летнему вокалисту стало плохо. Его экстренно госпитализировали в больницу в Калининграде. После реанимация артиста перевели в хирургию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки секретных документов. Кто мог их раздобыть?

      В Британии подвели предварительные итоги парламентских выборов

      В Британии завершилось голосование на всеобщих выборах в парламент

      Ягудин ответил назвавшему сумму для соревнования Плющенко

      62-летняя учительница совратила 14-летнюю школьницу и занималась с ней сексом

      Tesla начала продавать машины военным со скидкой

      На Украине предрекли потерю Нью-Йорка и Торецка

      Россияне бросились скупать кондиционеры и вентиляторы

      Матери беспощадно фотошопят своих детей ради лайков в соцсетях. Как это убивает их самооценку?

      В российском регионе медведь загрыз гулявшего мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше