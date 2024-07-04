Стали известны подробности госпитализации певца Мазаева

Госпитализированный Мазаев находится под контролем медиков в БСМП Калининграда

Госпитализированный перед концертом российский певец Сергей Мазаев находится под контролем врачей в БСМП (больнице скорой помощи) города Калининграда. Об этом РИА Новости сообщили в приемном покое медучреждения.

«Сергей Мазаев находится у нас. Вся семья его в курсе. Про самочувствие сказать ничего не могу — он под контролем врачей», — рассказала подробности произошедшего собеседница агентства.

Ранее директор вокалиста рок-группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева рассказал, что певца экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске в Калининградской области.

Ранее сообщалось, что Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске. По предварительным данным, у музыканта острый приступ панкреатита. Концерт отменили.

До начала выступления 64-летнему вокалисту стало плохо. Его экстренно госпитализировали в больницу в Калининграде. После реанимация артиста перевели в хирургию.