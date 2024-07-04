Уголовные дела возбудили по факту обрушения здания Дворца творчества в Кузбассе

В Кузбассе возбудили два уголовных дела по факту обрушения Дворца творчества

В городе Белово Кемеровской области возбудили два уголовных дела по факту обрушением здания Дворца творчества и молодежи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Расследование ведется по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и 293 («Халатность») УК РФ. На месте работает следственная группа.

Предварительно установлено, что обрушение произошло с первого по четвертый этаж. Находящиеся внутри дети и взрослые были эвакуированы. Пострадавших нет.