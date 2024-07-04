Увлекавшаяся эзотерикой россиянка откусила пальцы трехлетнему сыну

В Самаре женщина откусила пальцы трехлетнему сыну

В Самаре местная жительница откусила пальцы трехлетнему сыну. Со слов соседей, женщина увлекалась эзотерикой и состояла в секте, пишет портал 63.ru.

Как стало известно, вечером 3 июля возле одного из подъездов жилищного комплекса на улице Съездовской заметили родителей с окровавленным ребенком на руках. Прохожие подумали, что семье нужна помощь и двинулись в их сторону, однако пара тут же забежала в дом. Женщина успела скрыться в своей квартире на 17 этаже, а отца с мальчиком удалось поймать и отвести к консьержке. По словам очевидицы, мужчина заявил, что его жена совершала некий обряд.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи забрали малыша в больницу, а полиция и МЧС отправились вскрывать квартиру, где закрылась женщина, которая за это время успела поранить себя. Кроме того, как рассказали соседи, она жгла на себе волосы. Выводить россиянку пришлось трем полицейским. «Она такая молоденькая, худенькая. Глаза у нее были абсолютно безумные. Ноги у нее были в крови. Ее уложили на землю, но почему-то долго не увозили, часов до десяти вечера», — рассказали очевидцы.

На кадрах жителей ЖК слышно, как в момент задержания женщина громко кричит: «Сейчас я использую свои способности, чтобы сохранить тебе жизнь!». По информации портала, в результате россиянку госпитализировали, а ее мужа задержала полиция.

Как сообщил Следственный комитет Самарской области, в больнице у мальчика зафиксировали раны пальцев руки и лица. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Квартиру семьи осматривают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В декабре 2022 года похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там местная жительница придушила двоих сыновей и дочь поясом от халата, якобы намереваясь изгнать из них бесов. Также сообщалось, что в ее крови нашли следы наркотиков.