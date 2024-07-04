В России шестилетняя девочка сломала позвоночник после падения с качелей в детсаду

Shot: в Петербурге девочка сломала позвоночник после падения с качелей в детсаду

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка сломала позвоночник в нескольких местах после падения с качелей в детском саду. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, все произошло, когда воспитанники и сотрудницы детского сада №69 находились на территории детсада №1. Юная россиянка качалась на качелях-балансире вместе с мальчиком. Внезапно тот резко встал, из-за чего девочка не удержалась и упала на землю.

Мать ребенка обратилась в больницу только спустя два дня, подозревая, что у дочери обычный ушиб. Врачи же диагностировали у дошкольницы множественные переломы грудного отдела позвоночника. Девочка больше чем на полгода прикована к постели, ей предстоит длительная реабилитация. Родительница обвинила во всем воспитательницу группы. По ее мнению, та недосмотрела за детьми.

В разговоре с Shot заведующая 69-м садиком признала вину подчиненной, при этом отпустила ее в отпуск.

Ранее сообщалось, что жительница села Чаа-Холь в Тыве с туберкулезом заразила девять воспитанников в детском саду «Солнышко».