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13:03, 4 июля 2024Россия

В России высказались о посредничестве США и Китая в переговорах по Украине

Сенатор Климов: Китай не станет посредником по Украине за спиной России

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Китай не может стать посредником в мирных переговорах по Украине за спиной России, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности совместной работы США и Китая по урегулированию украинского конфликта.

«Что касается возможности совместного участия Китая в этом вопросе, у нас давно все сказано нашим руководством. Мы восприняли предложение китайцев как заслуживающее внимания. Что касается каких-то договоренностей между Россией и Китаем, я плохо себе представляю, как за спиной России это может быть», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg, что для урегулирования военного противостояния Москвы и Киева необходимо совместное посредничество Китая и США. По мнению украинского лидера, это будет «справедливо для Украины и всего мира».

Политик считает, что лидеры двух стран могли бы стать посредниками, если «оставят в стороне разногласия». Он добавил, что китайская сторона могла бы надавить на Москву для прекращения военных действий на территории Украины.

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      Варвара Кошечкина
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