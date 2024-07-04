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12:45, 4 июля 2024Бывший СССР

Зеленский отверг идею прекращения огня

Bloomberg: Зеленский отверг идею Орбана о прекращении огня

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина отвергает предложение о прекращении огня для начала переговоров с Россией об урегулировании конфликта, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

По его словам, Россия может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и снова перейти в наступление.

Он также заявил, что остановка боевых действий возможна только в том случае, если будет создан четкий план того, что будет происходить после. Такая договоренность может быть достигнута только на международной площадке и в присутствии стран, «лидерам которых доверяют».

Ранее Зеленский допустил участие России в следующем «саммите мира». Он также поделился видением «справедливого конца» военного конфликта при посредничестве США и КНР в урегулировании.

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      Илья Таксюр
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