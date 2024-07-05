Граничащая с Россией страна усилит контроль за соблюдением санкций

Премьер Каллас: Эстония усилит контроль за перемещением товаров на границе с РФ

Власти Эстонии усилят контроль за перемещением санкционных товаров на границе с Россией, чтобы препятствовать их попаданию на рынок РФ. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что в дальнейшем эстонские пограничники будут тщательно досматривать каждую партию товаров, которая будет поступать на границу с Россией. «Мы должны быть уверены, что товары, пересекающие наши границы, не подпадают под санкции ЕС», — резюмировала Каллас.

Премьер-министр уточнила, что нынешняя пограничная система контроля нуждается в обновлении. Автоматизированного контроля рисков и выборочных проверок, по ее мнению, недостаточно для того, чтобы полностью перекрыть потоки подсанкционной продукции через территорию Эстонии в Россию.

Ранее агентство Reuters сообщило, что новые меры ЕС в отношении Белоруссии закроют «самую большую лазейку» в антироссийском санкционном режиме. Очередные санкции, как уточнили в председательстве Бельгии, значительно усложнят РФ попытки обойти действующие в ее отношении ограничения. Речь идет в том числе о препятствовании поставкам на российский рынок продукции двойного назначения, включая чипы.