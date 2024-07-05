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17:00, 5 июля 2024Интернет и СМИ

Сообщение об увеличении числа детей в классах московских школ до 58 не подтвердилось

Сообщение об увеличении числа детей в классах московских школ не подтвердилось

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Распространившееся в сети сообщение о том, что в московских школах количество детей в классах увеличится почти до 60, не нашло подтверждения.

В публикациях утверждается, что в классах московских школ увеличат количество детей до 58. Об этом якобы сообщили директорам московских школ.

Согласно приказу Минпросвещения России, количество обучающихся в классе определяется, исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ученика, а также соблюдения требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. На одного ученика должно приходиться не менее 2,5 квадратных метра.

Если представить, что в классе 58 человек, то площадь кабинета должна быть минимум 145 квадратных метров без учета мебели. Как правило, размер классных помещений в школах составляет 60 квадратных метров с учетом мебели.

Информация об увеличении количества детей в классах не была обнаружена в СМИ. В то же время это сообщение активно распространялось в соцсетях и мессенджерах, например, в соцсети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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