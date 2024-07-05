Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:30, 5 июля 2024Из жизни

Мужчина разбогател на четыре миллиона рублей благодаря совету бабушки

В США мужчина из Мэриленда выиграл в лотерею $50 тыс. благодаря совету бабушки

Фото: Ivan Smuk / Shutterstock / Fotodom

В США житель штата Мэриленд выиграл в лотерею 50 тысяч долларов (около 4,4 миллиона рублей) благодаря совету, который много лет назад дала ему бабушка. Об этом сообщает сайт Maryland Lottery.

Житель города Балтимор разбогател на крупную сумму, купив два билета лотереи Mega Money. Во вторник, 2 июля, он пришел за выигрышем и рассказал устроителям лотереи, что за всю жизнь выиграл 150 тысяч долларов (13,1 миллиона рублей). «Моя бабушка всегда говорила, что везти каждый день может далеко не каждому», — рассказал он.

Американец превратил ее слова в свою тактику. Если ему хочется сыграть, он покупает два билета. Если они не выигрывают, то больше он в этот день не играет. Однако, если по одному из билетов удается получить хотя бы маленькую сумму, то мужчина считает, что сегодня удача на его стороне и продолжает игру.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

На этот раз тактика опять сработала. «Я уже дважды выигрывал по-крупному, но в последний раз это было очень давно. Я не был уверен, что это когда-нибудь сработает снова», — признался счастливчик.

Ранее в США отец и сын из штата Теннесси выиграли в лотерею один миллион долларов. Счастливчики объявили, что теперь никогда не будут есть один продукт.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Россию

      Защита ознакомилась с материалами дела королевы марафонов Блиновской

      Представлены новые данные об уровне доверия россиян Путину

      Песков подтвердил переговоры Путина и Обрана по Украине

      YouTube заблокировал канал известного российского спортсмена

      Орбан назвал причину визита в Москву

      В МИД заявили о массовых ударах Киева по гражданским объектам после разрешения Запада

      Гигантский тромб извлекли из мозга россиянина и показали на видео

      Россиян предупредили об аномальной жаре в туристическом регионе

      Названа возможная цель встречи Путина и Орбана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше