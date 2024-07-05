Мужчина разбогател на четыре миллиона рублей благодаря совету бабушки

В США мужчина из Мэриленда выиграл в лотерею $50 тыс. благодаря совету бабушки

В США житель штата Мэриленд выиграл в лотерею 50 тысяч долларов (около 4,4 миллиона рублей) благодаря совету, который много лет назад дала ему бабушка. Об этом сообщает сайт Maryland Lottery.

Житель города Балтимор разбогател на крупную сумму, купив два билета лотереи Mega Money. Во вторник, 2 июля, он пришел за выигрышем и рассказал устроителям лотереи, что за всю жизнь выиграл 150 тысяч долларов (13,1 миллиона рублей). «Моя бабушка всегда говорила, что везти каждый день может далеко не каждому», — рассказал он.

Американец превратил ее слова в свою тактику. Если ему хочется сыграть, он покупает два билета. Если они не выигрывают, то больше он в этот день не играет. Однако, если по одному из билетов удается получить хотя бы маленькую сумму, то мужчина считает, что сегодня удача на его стороне и продолжает игру.

На этот раз тактика опять сработала. «Я уже дважды выигрывал по-крупному, но в последний раз это было очень давно. Я не был уверен, что это когда-нибудь сработает снова», — признался счастливчик.

Ранее в США отец и сын из штата Теннесси выиграли в лотерею один миллион долларов. Счастливчики объявили, что теперь никогда не будут есть один продукт.

