Опубликованы переговоры попавших под атаку Patriot российских пилотов

Опубликованы переговоры российских пилотов, попавших под атаку ПВО Patriot

Опубликованы переговоры российских пилотов, попавших под атаку системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Запись разместил автор Telegram-канала Fighterbomber.

В расшифровке диалога между пилотами и диспетчером говорится, что при выполнении боевой задачи истребители попали в зону слежения системы NASAMS. После этого по самолетам были выпущены ракеты.

Летчики начали маневры уклонения, а также выпустили по комплексам ПВО противорадиолокационные ракеты. Одновременно с этим пилоты сбросили по своим первоначальным целям четыре бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате инцидента Patriot не смогли противостоять российским истребителям. Как сообщил один из пилотов, две ракеты взорвались на расстоянии. «Тряхануло здорово. Нормально все», — отчитался он.

Заканчивается диалог фразой одного из летчиков. «Че, Серег, поживем еще?» На что второй пилот констатировал, что они занимаются «самой лучшей работой в мире».