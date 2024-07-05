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23:09, 5 июля 2024Россия

Опубликованы переговоры попавших под атаку Patriot российских пилотов

Опубликованы переговоры российских пилотов, попавших под атаку ПВО Patriot
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Опубликованы переговоры российских пилотов, попавших под атаку системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Запись разместил автор Telegram-канала Fighterbomber.

В расшифровке диалога между пилотами и диспетчером говорится, что при выполнении боевой задачи истребители попали в зону слежения системы NASAMS. После этого по самолетам были выпущены ракеты.

Летчики начали маневры уклонения, а также выпустили по комплексам ПВО противорадиолокационные ракеты. Одновременно с этим пилоты сбросили по своим первоначальным целям четыре бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате инцидента Patriot не смогли противостоять российским истребителям. Как сообщил один из пилотов, две ракеты взорвались на расстоянии. «Тряхануло здорово. Нормально все», — отчитался он.

Заканчивается диалог фразой одного из летчиков. «Че, Серег, поживем еще?» На что второй пилот констатировал, что они занимаются «самой лучшей работой в мире».

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      Марина Совина
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