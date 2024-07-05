Орбан осознал дистанцию России и Украины по завершению конфликта

Орбан: позиции России и Украины по завершению конфликта далеки друг от друга

Позиции России и Украины по завершению конфликта «очень далеки» друг от друга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Я по опыту понял, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга касательно завершения конфликта. Надо многое сделать для того, чтобы приблизиться к урегулированию украинского кризиса», — отметил политик.

Орбан также подчеркнул, что после визитов в Киев и Москву он продолжит курс на урегулирование украинского конфликта.

Ранее венгерский премьер прибыл в Москву с официальным визитом для переговоров с Путиным. Он подчеркнул, что его визит в Москву является следующим шагом для продолжения «мирной миссии».