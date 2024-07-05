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14:45, 5 июля 2024Россия

Депутат рассказал о необходимости принятия критериев подозрительности для SIM-карт

Депутат Кирьянов: борьба с телефонным мошенничеством должна быть обязательной

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Серый рынок SIM-карт абсолютно неприемлем сегодня как с точки зрения противодействия растущей по экспоненте киберпреступности, так и с точки зрения обеспечения национальной безопасности, рассказал «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Поддерживая законопроект, направленный на деанонимизицию и идентификацию SIM-карт, в том числе жесткий порядок их продаж иностранцам, считаю правильным продолжение этой линии. В том числе необходимо создать механизм принудительной блокировки звонков с подозрительных номеров и SIM-карт на государственном уровне. И оформить его в виде законопроекта», — добавил депутат.

По словам парламентария, критерии подозрительности еще предстоит проработать. Это может быть количество людей, которым совершен звонок, количество звонков и так далее. Сейчас подобные решения в добровольном порядке реализуют операторы, однако Кирьянов считает, что это необходимо закрепить в законе, как и другие, уже внесенную в Государственную Думу России предложения.

«Борьба с мошенничеством не может быть добровольной, она должна быть обязательной. И если оператор по той или иной причине пропускает звонок, соответствующий критериям подозрительности, он должен нести ответственность», — подчеркнул Артем Кирьянов.

По его мнению, наряду с критериями подозрительности абонента стоит подумать и над введением критериев добросовестности абонента.

«Считаю, что необходимо поощрять тех, кто давно пользуется своим номером и не имеет никакой истории подозрительной активности. К примеру, такие пользователи должны будут реже проходить процедуру повторной верификации. Такие меры подтолкнут граждан более ответственно распоряжаться своими SIM-картами и следить, чтобы от их имени не совершалось мошеннических действий», — заключил Кирьянов.

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      Константин Паршин
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