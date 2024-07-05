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11:39, 5 июля 2024Силовые структуры

Подписавшего контракт с Минобороны россиянина освободили от наказания за кражу

Суд впервые в РФ освободил осужденного от наказания за контракт с Минобороны

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Впервые в России суд применил на практике недавно принятую поправку, освободив от наказания осужденного, который подписал контракт на службу с Минобороны. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 12 декабря 2023 года в Московской области Максим был осужден на 16 лет заключения за кражу из сейфа 2,8 миллиона рублей, попытку сбыта семи граммов мефедрона и незаконное хранение 16 патронов. После приговор осужденный заключил контракт с военным ведомством и подал ходатайство в суд об освобождении от наказания. Просьбу Максима удовлетворили, возложив контроль за ним на командование военной части, к которой он прикреплен. После чего мужчина отправился в зону специальной военной операции (СВО).

По возвращении он будет полностью освобожден от наказания.

Издание напоминает, что в России был принят закон, уточняющий порядок освобождения от уголовной ответственности граждан, поступивших на контрактную службу. Суды заменяют им реальный срок условный, а полностью освобождают от наказания в случае получения государственной награды, истечения срока контракт или увольнения с военной службы по возрасту.

Вместе с тем 29 июня Таганский районный суд Москвы признал побегом отправку в зону СВО Андрея Кочанова, являющегося фигурантом уголовного дела бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп». Его уже год судили, но он из-под домашнего ареста уехал в Ростов-на-Дону, где планировал заключить контракт с Минобороны России и отправиться в зону боевого соприкосновения. Однако суду это показалось неубедительным. Андрея Кочанова потребовали заочно арестовать и отправить в СИЗО.

Закон предусматривает, что заключить контракт и уехать на СВО допускается только подследственным или уже осужденным лицам.

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      Любовь Ширижик
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