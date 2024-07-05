Премьер Эстонии назвала Орбана смутьяном из-за поездки в Москву

Премьер Эстонии Каллас: Орбан использует пост председателя ЕС, чтобы сеять смуту

Поездка в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не отражает позицию Европейского союза (ЕС). Политик пользуется постом председателя союза, чтобы сеять смуту, заявила в социальной сети X премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«В Москве Виктор Орбан никоим образом не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует пост председателя ЕС, чтобы сеять смуту», — говорится в публикации.

Назвав Орбана смутьяном, Каллас добавила, что позиция Брюсселя состоит в поддержке Украины и осуждении специальной военной операции.

5 июля Орбан прибыл в Москву с официальным визитом на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Заявленная цель визита — урегулирование конфликта на Украине.