Путин заявил о продолжении взаимодействия России и Венгрии в атомной сфере

Путин заявил о продолжении работы РФ и Венгрии по проекту атомной станции «Пакш»

Россия и Венгрия продолжают взаимодействие в различных отраслях, включая энергетический сектор. В настоящее время страны заняты работой по проекту расширения атомной электростанции (АЭС) «Пакш», заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства в ходе переговоров со своим коллегой, президентом Венгрии, Виктором Орбаном назвал проект расширения АЭС «Пакш» флагманским. Он также заявил о подготовке ввода в эксплуатацию новых блоков атомной электростанции, которые обеспечат жителей европейской страны недорогой и чистой энергией.

Путин подчеркнул, что при возведении новых блоков АЭС используются исключительно передовые инженерные технологии. При реализации проекта полностью реализуются природоохранные требования и обеспечивается физическая безопасность строителей и сотрудников станции.

Документы о строительстве 5 и 6 энергоблоков АЭС «Пакш» были подписаны в конце 2014 года. В новых блоках будут задействованы реакторные установки ВВЭР-1200. К настоящему времени получена лицензия на строительство новых блоков. Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто утверждал, что первый бетон в фундамент АЭС «Пакш-2» можно будет залить до конца 2024 года.