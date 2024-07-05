Российский суд посадил в колонию на 11 лет спонсора террористов

В Петербурге суд дал 11 лет радикалу Курбоналиеву за финансирование террористов

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 11 годам лишения свободы Абдурахимжона Эсана угли Курбоналиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за финансирование террористических организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.



Суд установил, что Курбоналиев был сторонником радикальных форм ислама, признавал идеологию терроризма правильной и пропагандировал запрещенные в России террористические организации «Исламское государство» и «Исламская партия Туркестана». В соцсети он публиковал их ролики и призывы к террору. Кроме того, с 28 июня 2021-го по 10 февраля 2022 года радикал переписывался с участником международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России международная террористическая организация). По его указанию Курбоналиев оформил на свое имя банковскую карту и передал сообщнику для получения средств, направляемых на спонсирование терроризма.



Сам Курбоналиев перевел террористам 148 170 рублей.