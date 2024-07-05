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22:44, 5 июля 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о катастрофической ситуации на очеретинском направлении

NV: российские войска «устроили сафари» на ВСУ на очеретинском направлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Global Look Press

Российские войска «устроили сафари» на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на очеретинском направлении, рассказал специалист по связям в ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в интервью NV.

По его словам, на этом участке специальной военной операции (СВО) сложилась «катастрофическая ситуация». Он рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ используют дроны с нестандартными частотами и уничтожают всю логистику ВСУ.

Бескрестнов добавил, что украинские военные оказались не готовы к такому и у них нет средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы справиться с данными беспилотниками.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что на торецком направлении ситуация для украинских войск остается напряженной.

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      Марина Совина
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