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12:55, 5 июля 2024Силовые структуры

Защита Моргенштерна опровергла новое дело в отношении него

Жорин: Моргенштерна не смогут осудить из-за неуведомления о гражданстве Израиля

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) не смогут осудить из-за неуведомления о гражданстве Израиля. Об этом ТАСС заявил его адвокат Сергей Жорин.

По словам защиты исполнителя, за это рэпера нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности.

В одном из интервью Моргенштерн рассказал, что в 2022 году получил паспорт Израиля. При этом МВД России он об этом не уведомил. После сообщалось о возможности возбуждения уголовного дела по статье 330.2 УК РФ.

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