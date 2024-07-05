Защита Моргенштерна опровергла новое дело в отношении него

Жорин: Моргенштерна не смогут осудить из-за неуведомления о гражданстве Израиля

Рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) не смогут осудить из-за неуведомления о гражданстве Израиля. Об этом ТАСС заявил его адвокат Сергей Жорин.

По словам защиты исполнителя, за это рэпера нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности.

В одном из интервью Моргенштерн рассказал, что в 2022 году получил паспорт Израиля. При этом МВД России он об этом не уведомил. После сообщалось о возможности возбуждения уголовного дела по статье 330.2 УК РФ.