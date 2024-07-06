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08:34, 6 июля 2024Россия

Семьям с детьми предложили помогать с покупкой кондиционера

Депутаты Госдумы предложили помогать семьям с покупкой кондиционера

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил предоставить российским семьям с детьми право на налоговый вычет при покупке кондиционера в квартиру. Соответствующее письмо главе Минфина РФ Антону Силуанову попало в распоряжении Life.

Парламентарий указал, что в случае жары у детей возрастает риск теплового удара и обезвоживания. Однако у большинства россиян с детьми нет финансовой возможности оборудовать жилье сплит-системами, и государство могло бы компенсировать часть затрат на установку кондиционеров.

Ранее в России предложили установить новый налоговый вычет на лечение домашних животных. Речь идет о зарегистрированных питомцах, документ предполагает, что такой социальный налоговый вычет можно будет получить за лечебные, профилактические и диагностические мероприятия, а также за покупку лекарственных препаратов. Авторы инициативы считают, что введение вычета стимулирует россиян активнее регистрировать своих животных, а также способствует более ответственному и гуманному отношению к ним.

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      Марина Совина
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