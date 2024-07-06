Постпред Крыма при президенте Мурадов назвал «мирный план для Украины» обманом

Целью разрабатываемого в Киеве и на Западе некоего «мирного плана для Украины» является обман России. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

«Году к 2030-му Запад будет готов с гневом отвергнуть "несправедливый" договор, навязываемый Россией Украине, и во всеоружии вступить в новое противостояние, идя уже опробованным путем неядерной эскалации с Россией и продолжая стратегию ее "ослабления и истощения"», — отметил он.

Политик указал, что мирный план Запада призван предотвратить угрозу полного разгрома Киева, сохранив для нее основные территории и выход к морю с главными портами. В свою очередь, государства НАТО хотят получить паузу в военном конфликте на Украине, чтобы успеть полностью перейти на военные рельсы, пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. По его словам, государства из разных частей мира должны принять участие в выработке мирного плана и затем предложить его Москве.