В Санкт-Петербурге второму человеку за неделю откусили палец

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге неизвестные напали на мужчину и откусили палец

В Санкт-Петербурге мужчине откусили часть пальца. Инцидент произошел на Комендантском проспекте, пишет издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По данным журналистов, в ночное время около многоэтажного дома случилась драка. Двое неизвестных напали на мужчину. Об этом в полицию сообщила сестра пострадавшего.

«Один из них, судя по всему, атаковал не только кулаками, но и зубами. 33-летнего петербуржца увезли в больницу с переломом костей черепа, ушибами головы и частичной ампутацией фаланги пальца на правой руке», — говорится в публикации. При этом сам пострадавший отказался комментировать произошедшее средствам массовой информации.

Двух других участников драки, по информации «Фонтанки», задержали и доставили в отдел полиции, с ними разбираются правоохранители.

За несколько дней до этого, 4 июля, в Санкт-Петербурге произошел подобный инцидент. В одном из фитнес-клубов города на женщину в раздевалке набросилась другая посетительница. Она откусила пострадавшей мизинец, прибывшие на место врачи сообщили о невозможности пришить палец из-за микробов.

