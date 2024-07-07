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15:45, 7 июля 2024Экономика

Гендиректор «Росатома» заявил о попытках США блокировать проект АЭС «Аккую» в Турции

Гендир «Росатома» Лихачев: США пытаются блокировать проект АЭС «Аккую» в Турции

Фото: Li Zhenbei / XinHua / Globallookpress.com

США пытаются блокировать проект строительства АЭС «Аккую» в Турции, строительство которой происходит с участием России. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего "прилетает"», — заявил Лихачев.

По его словам, система взаиморасчетов находится под ударом, но «собаки лают — караван идет».

Ранее глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный заявил, что Москва готова участвовать в строительстве АЭС в турецком Синопе. Как подчеркнул депутат, пока турецкая сторона хочет изучить варианты строительства АЭС вместе с корейскими и китайскими партнерами, но у «Росатома» есть серьезные конкурентные преимущества.

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      Валентин Карант
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