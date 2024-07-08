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02:29, 8 июля 2024Мир

Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию

Нидерланды передадут Украине криминалистическую лабораторию за €6 млн

Фото: Yves Herman / Reuters

Нидерланды планируют передать Украине мобильную криминалистическую лабораторию стоимостью в шесть миллионов евро. Об этом сообщил в X глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп по итогам визита на Украину.

Как отметил министр, лаборатория будет направлена для оказания помощи в расследованиях.

Ранее власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине, первые из них передадут в ближайшее время.

После посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что F-16, которые намерены передать Украине, будут рассматриваться российскими войсками в качестве законных целей.

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      Юлия Мискевич
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