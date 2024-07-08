В Совфеде предложили обязательную регистрацию SIM-боксов в качестве меры против мошенников

Александр Малькевич: важно лишить злоумышленников инструментов обмана граждан

Важно лишить злоумышленников тех инструментов, с помощью которых они обманывают наших граждан и в целом представляют угрозу национальной безопасности. Об этом рассказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич, комментируя предложение сенатора Артема Шейкина ввести обязательную регистрацию SIM-боксов.

По его словам, подобные меры важны, ведь они нацелены на борьбу с мошенничеством, террористами, украинскими спецслужбами. Это все те, кто использует SIM-боксы против россиян и страны.

«Государственная Дума уже приняла в первом чтении законопроект, который нацелен на защиту граждан России от преступлений с использованием мобильной связи. Уверен, когда этот законопроект вступит в силу, он нанесет чувствительный удар по рынку серых SIM-карт. Также уверен, что представители власти продолжат разрабатывать дополнительные меры, чтобы у злоумышленников не осталось никаких возможностей совершать свои преступные деяния с помощью серых SIM-карт», — добавил Малькевич.

Ранее инициативу Артема Шейкина прокомментировал член комитета Государственной Думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он, в частности, сказал, что для иностранцев, которые, к сожалению, нередко оказываются замешены в схемах с использованием серых SIM-карт, предлагается ввести особые требования. Они смогут приобрести SIM-карту только в официальных салонах связи операторов после регистрации в единой биометрической системе, а номер телефона будет привязан к специальному опознавательному идентификатору телефона. Также иностранцы не смогут оформлять на себя более десяти номеров.

«Мы с коллегами уже приняли этот законопроект в первом чтении. Конечно, на этом не нужно останавливаться. Важно продолжать разрабатывать меры борьбы с распространением серых SIM-карт, да и с мошенничеством в целом, чтобы продолжать укреплять безопасность наших граждан и нашей страны», — отметил Немкин.

Свою точку зрения высказал и заместитель председателя комитета Государственной Думы России по экономической политике Артем Кирьянов.

По его мнению, парламентарии обязаны неустанно совершенствовать меры противодействия телефонным мошенникам. Инициатива об обязательной регистрации SIM-боксов — еще один шаг к тому, чтобы сделать мошеннические пути заработка как можно более опасными, трудоемкими и нерентабельными.

«Напомню, что Государственная Дума уже приняла в первом чтении важный законопроект, который направлен на защиту граждан страны от преступлений с использованием мобильной связи. Также законопроект вводит особые требования к иностранным гражданам. Купить SIM-карту они смогут только в официальных салонах сотовых операторов. Через интернет договор заключить они не смогут. При этом, чтобы его заключить, иностранцам нужно будет сначала зарегистрироваться в Единой биометрической системе. В договоре будет прописана привязка к IMEI, чтобы иностранцы не смогли переставить SIM-карту в другое устройство», — заключил депутат.

