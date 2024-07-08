Россиян предупредили о дополнительном подорожании импортного вина

Глава «Абрау-Дюрсо» Титов: ожидается дополнительный рост цен на зарубежные вина

До конца 2024 года не ожидается значительного роста цен на российское вино. Об этом в кулуарах выставки «Иннопром» в Екатеринбурге заявил президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, его цитирует ТАСС.

По его словам, отечественные вина «практически отыграли необходимый рост цен за этот год». При этом глава компании предупредил, что ожидает дополнительного подорожания импортного вина, особенно из недружественных стран.

На увеличение их стоимости окажет влияние ряд факторов, отметил собеседник агентства. Среди них — дальнейшие решения властей по поводу пошлин на зарубежное вино, курс рубля и возможности для импорта, добавил он.

Ранее Титов отреагировал на начало поставок в РФ вин Минского завода виноградных вин, названия которых сходны с наименованиями западных вин. По его словам, это приведет к перезапуску канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного виноматериала, на работу с которым в Белоруссии, в отличие от России, нет ограничений.