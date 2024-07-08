Россиянка украла икону из церкви и попала на видео

Полиция задержала москвичку, укравшую икону из храма Сергия Радонежского

Сотрудники московской полиции задержали жительницу столицы, укравшую икону из церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале и опубликовала видео кражи.

На кадрах видна женщина, которая перекрестилась, а затем засунула под куртку икону.

Полицейские вернули образ преподобного Гавриила в храм.

Преступление было совершено 10 марта. Похищенная святыня была оценена в 45 тысяч рублей, уточнили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре. Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу москвички. В настоящее время ее судят за совершение преступления.