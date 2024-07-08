Путин наградил Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил певицу Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил певицу Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе президента награждение сопровождается формулировкой «За большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу».

В 2003-м Цой удостоилась звания Заслуженной артистки РФ, а в 2021-м стала Народной артисткой России. Она известна песнями «На восток», «Небо», «Разбитая любовь».