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20:18, 8 июля 2024Культура

Путин наградил Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил певицу Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Анита Цой

Анита Цой. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин наградил певицу Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе президента награждение сопровождается формулировкой «За большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу».

В 2003-м Цой удостоилась звания Заслуженной артистки РФ, а в 2021-м стала Народной артисткой России. Она известна песнями «На восток», «Небо», «Разбитая любовь».

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      Денис Рузаев
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