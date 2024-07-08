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07:52, 8 июля 2024Экономика

В России упали продажи одного вида шин

«Честный знак»:в мае продажи легковых шин в России упали на 44 %

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В мае 2024 года реализация легковых шин в России упала на 44 процента по сравнению с прошлым месяцем. О сокращении продаж одного вида покрышек со ссылкой на ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает «Коммерсантъ».

С января по май было продано шин на 52,8 миллиарда рублей — в денежном выражении объемы продаж выросли на 27 процентов, а в количественном — на 20 процентов. Средняя стоимость покрышки в мае снизилась на 3,8 процента месяц к месяцу, однако в годовом выражении оказалась дороже на 9,8 процента — 5,8 тысячи рублей.

Как отмечают аналитики, лучше всего продается резина стоимостью «ниже средней» (доля на рынке составила 46 процентов), а комплектующие по цене выше средней продаются хуже всего (около 24 процентов). С января по май шины в среднем продавались по 6,2 тысячи рублей за штуку. В мае летние шины стоили 5,7 тысячи рублей (минус 4,7 процента в месячном выражении или плюс 10,3 процента в годовом).

По состоянию на май импорт легковых шин вырос на 55,4 процента, до 1,8 миллиона штук. Пик поставок пришелся на март, после чего объемы ввоза стали снижаться (минус 18,1 процента в мае в месячном выражении). Большая часть ввоза пришлась на летние шины (72 процента).

По словам Сергея Удалова из «Автостата», новый период активного спроса на резину будет в сентябре-декабре. Рынок будет расти в период смены шин с летних на зимние на фоне восстановления продаж легковых автомобилей в России.

Ранее аналитики компании «Технологии доверия» предсказали падение продаж шин на рынке на 9,8 процента из-за низкого эффекта отложенного спроса. Если в 2023-м подобный фактор во многом поспособствовал росту российского шинного рынка, то в 2024-м ожидать схожего сценария не следует, отметила директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли «ТеДо» Виктория Синичкина.

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