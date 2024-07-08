В США признали провал санкций против России

Аналитик Хадсон: санкции США и ЕС против России дали обратный эффект

Санкции США и Европейского союза (ЕС), введенные против России, дали обратный эффект и привели РФ к процветанию. Об этом заявил американский аналитик Майкл Хадсон в эфире YouТube-канала Dialogue Works.

«Введенные Байденом и поддержанные Европой санкции возымели тот эффект, на который Байден рассчитывал: отрезали Европу от России, раскололи Европу, и, вдобавок, был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних тридцати лет», — сказал Хадсон.

По его словам, из-за санкций Россия и Китай решили на основе БРИКС создать организацию, ставшую противоположностью западному миропорядку.

Ранее The Wall Street Journal связал мягкость нефтяных санкций США в отношении России, Ирана и Венесуэлы со стремлением Байдена выиграть выборы.