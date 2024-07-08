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03:33, 8 июля 2024Мир

На Западе сравнили поставки Patriot Украине с бросанием миллиардов долларов в черную дыру

Дотком назвал поставки ЗРК Patriot Украине тратой миллиардов долларов впустую

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На Западе сравнили поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине с бросанием миллиардов долларов в черную дыру в связи с тем, что эти симтемы слишком уязимы от роммийских гиперзвуковых ракет. Об этом высказался основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (ранее Twitter).

«Два миллиарда американских налогоплательщиков испарятся в результате одного удара. Американские системы Patriot являются приоритетными целями для россиян и беззащитны перед гиперзвуковыми ракетами», — назвал причины Дотком. Он добавил, что во всем Евросоюзе осталось менее 100 систем Patriot. — «Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?»

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      Александра Синицына
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