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15:52, 8 июля 2024Бывший СССР

Зеленский снова назвал посредников для переговоров с Россией

Зеленский: только США, Китай и ЕС могут быть посредниками с Россией

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией, передает ТАСС.

Он рассказал, что, по его мнению, склонить Россию к прекращению боевых действий могут только «серьезные и сильные союзы»: «Много ли таких стран в мире. Немного. Я думаю, Соединенные Штаты Америки — такая страна, я думаю, Китай — такая страна. И я думаю, Евросоюз — не какая-то одна страна в ЕС, нет — весь Евросоюз».

Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после подписания оборонного соглашения.

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      Валентин Карант
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