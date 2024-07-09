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00:30, 9 июля 2024Из жизни

Бывшему премьеру Великобритании предложили сниматься в порно для фетишистов

Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Phil Noble / Reuters

Модель OnlyFans из Шотландии решила научить Риши Сунака, бывшего премьер-министра Великобритании, снимать порно для фетишистов. Об этом пишет Daily Star.

Модель Нова Джуэлс предложила показать бывшему премьеру лучшие позы и ракурсы для эротических съемок ног, а также рассказать о правильном взаимодействии с аудиторией. «Учитывая, что Риши — обсуждаемая тема и все любят говорить о нем, он бы точно зарабатывал бешеные деньги на продаже фотографий ног!» — заявила она.

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По мнению Джуэлс, без подготовки Сунак будет вести себя перед камерой неестественно, поэтому ему придется много тренироваться. «Думаю, я превратила бы его в настоящего короля ног», — отметила она.

Джуэлс предположила, что ноги Сунака могут выглядеть неухоженными. Тем не менее она отметила, что среди фут-фетишистов есть и те, кто любит фотографии и видео стоп с нестриженными ногтями, мозолями и натоптышами. Она посоветовала политику начать порнокарьеру с продажи своих носков и обуви.

Ранее сообщалось, что порномодель разбогатела, когда стала притворяться, что у нее сломаны ноги. Она призналась, что самостоятельно делает гипс для «сломанных» частей тела и даже купила костыли, чтобы создать целостный образ.

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      Юлия Юткина
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