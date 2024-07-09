Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:11, 9 июля 2024Культура

У звезды «Бриллиантовой руки» и «Трех мушкетеров» нашли тяжелую болезнь

Mash: у актера Леонида Каневского диагностировали онкологическое заболевание

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

У 85-летнего актера и телеведущего Леонида Каневского диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи нашли у Каневского, жаловавшегося на боли в области таза, злокачественную опухоль. Они не стали проводить операцию из-за того, что образование не представляет угрозы здоровью актера, а хирургическое вмешательство в его возрасте может оказаться рискованным.

Тем не менее артист будет поставлен на учет у онколога. Из-за эндопротезов коленных суставов Каневский также испытывает проблемы с двигательной активностью и чувствительностью ног.

Леонид Каневский известен главной ролью в детективном сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». Он также снимался в таких популярных фильмах, как «Бриллиантовая рука», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Мэри Поппинс, до свидания». С 2006 года он ведет на телевидении передачу «Следствие вели... с Леонидом Каневским».

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Шульгин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронами по России. Под удары попали шесть областей

      Получивший паспорт за участие в СВО египтянин попросил отпустить его из армии

      Популярная певица опубликовала видео с голой грудью

      Назван щадящий способ лечения «болезни номер один»

      Супруги напали на дом российского фермера и расправились с ним из-за сейфа

      В СВР рассказали о планах США на Грузию

      Парижские аэропорты проведут забастовку в преддверии Олимпиады-2024

      В США визит Моди в Москву назвали высокой ставкой для России и Индии

      Летчик рассказал о тактике F-16 на Украине

      Ребенку стало плохо в ушедшем на запасной аэродром из-за атаки БПЛА самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше