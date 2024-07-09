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14:47, 9 июля 2024Бывший СССР

Политолог прокомментировал заявления ЕС о приостановке вступления Грузии

Политолог Светов: ЕС наказывает Грузию приостановкой вступления в объединение
СюжетСанкции против России:

Фото: Юлия Бабкина / Фотобанк Лори

Политолог и журналист Юрий Светов заявил, что заявления чиновников Евросоюза (ЕС) о приостановке вступления Грузии в объединение являются формой наказания для страны. Его слова передает «360».

«Грузию взялись наказывать. Делать всякие заявления. (…) И всем этим процессом руководит президент Грузии Саломе Зурабишвили», — заявил Светов.

По его словам, действующий президент страны является представителем и «надсмотрщиком» Запада над Грузией. Он добавил, что ЕС не будет принимать новые страны до 2030 года из-за бедности нынешних претендентов на членство и проблем с собственной экономикой.

По его словам, ЕС не устроило то, что Грузия приняла закон об иноагентах и отказалась вводить санкции против России. «Там умные молодые парни во главе правительства. Они же анализируют ситуацию и вспоминают, как было с Украиной», — отметил политолог.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) Российской Федерации заявили, что США планируют возложить ответственность «за все беды Грузии» на Россию. Отмечается, что акцент в обвинениях будет сделан на якобы несамостоятельности правящей в стране партии «Грузинская мечта» и на том, что нынешняя власть планирует отказаться от присоединения к ЕС.

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      Валентин Карант
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