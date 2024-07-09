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09:22, 9 июля 2024Бывший СССР

Появились кадры удара «Искандером» по колонне ВСУ в Сумской области

Минобороны: ВС России ударили «Искандером» по колонне ВСУ в Сумской области
СюжетРоссийские войска

Российские войска с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанесли удар по колонне военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

Уточняется, что расчет ОТРК ударил по обнаруженной разведкой колонне ВСУ в селе Стецковка. В результате был уничтожен склад артиллерийских снарядов, 20 автомобилей для транспортировки боеприпасов и личного состава и до 65 украинских военных.

Ранее Минобороны России публиковало видео удара из «Искандера» по установкам ракетных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых 23 июня ВСУ атаковали Севастополь.

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      Алевтина Запольская
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