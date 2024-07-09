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17:29, 9 июля 2024Мир

Премьер Индии принял приглашение Путина приехать на саммит в Казань

Лавров: премьер Индии приедет на саммит БРИКС в Казань по приглашению Путина

Фото: Denis Bocharov / News.ru / Globallookpress.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился приехать на саммит БРИКС в Казань по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Нарендра Моди заверил, что с удовольствием принимает приглашение президента Путина и будет участвовать в саммите БРИКС в октябре этого года в Казани», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее указал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Моди провели исчерпывающие переговоры в Москве. В ходе встречи индийский премьер-министр был приглашен на саммит БРИКС.

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      Виктория Кондратьева
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