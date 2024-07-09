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09:34, 9 июля 2024Путешествия

Россияне рассказали об обстановке в закрытом из-за атаки БПЛА аэропорте

V1.ru: рейс до Волгограда отправили во Владикавказ из-за атаки БПЛА

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российские туристы рассказали об обстановке в аэропорту Волгограда, закрытом из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их слова приводит портал V1.ru.

Путешественники, которые должны были отправиться в Анталью, до сих пор ждут вылета. «Наш самолет отправили во Владикавказ и не говорят причину. Должны были вылететь в 05:20, но сейчас вышел представитель авиакомпании, сказал, что заказали питание», — поделились они.

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Позже россиянам объявили, что задержка рейса связана с закрытием воздушного пространства над Волгоградом.

Также пассажиры ожидают отправления в Волгоград из Москвы. По их словам, сначала вылет несколько раз переносили, потом его назначили на 10:40. «Наш рейс должен был вылететь из Шереметьево в 7:25. Теперь придется три часа сидеть в аэропорту», — рассказали россияне.

Ночью 9 июля из-за атак беспилотников на российские регионы аэропорты Астрахани и Волгограда ограничили работу. Гавани временно не принимают и не отправляют рейсы с 03:55 по московскому времени.

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      Мария Борисова
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