Россияне рассказали об обстановке в закрытом из-за атаки БПЛА аэропорте

V1.ru: рейс до Волгограда отправили во Владикавказ из-за атаки БПЛА

Российские туристы рассказали об обстановке в аэропорту Волгограда, закрытом из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их слова приводит портал V1.ru.

Путешественники, которые должны были отправиться в Анталью, до сих пор ждут вылета. «Наш самолет отправили во Владикавказ и не говорят причину. Должны были вылететь в 05:20, но сейчас вышел представитель авиакомпании, сказал, что заказали питание», — поделились они.

Позже россиянам объявили, что задержка рейса связана с закрытием воздушного пространства над Волгоградом.

Также пассажиры ожидают отправления в Волгоград из Москвы. По их словам, сначала вылет несколько раз переносили, потом его назначили на 10:40. «Наш рейс должен был вылететь из Шереметьево в 7:25. Теперь придется три часа сидеть в аэропорту», — рассказали россияне.

Ночью 9 июля из-за атак беспилотников на российские регионы аэропорты Астрахани и Волгограда ограничили работу. Гавани временно не принимают и не отправляют рейсы с 03:55 по московскому времени.