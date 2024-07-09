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14:29, 9 июля 2024Бывший СССР

Российские войска уничтожили несколько десятков солдат ВСУ в Нью-Йорке

ВС России авиаударом уничтожили несколько десятков солдат ВСУ под Горловкой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России авиаударом уничтожили несколько десятков солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Нью-Йорк под Горловкой. Об этом заявили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает ТАСС.

«Утром по позициям ВСУ в Нью-Йорке наносились массированные удары, в том числе авиацией», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что положение украинских войск на этом участке фронта крайне нестабильно.

Ранее ВС России раскрыли и уничтожили три установки HIMARS под Херсоном. Из них 23 июня был нанесен удар по Севастополю.

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      Илья Таксюр
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