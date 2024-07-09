В Раде рассказали о постоянных жалобах на военкоматы

Депутат Рады Лубинец рассказал, что еженедельно получает сотни жалоб на ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека депутат Дмитрий Лубинец рассказал, что еженедельно получает сотни жалоб граждан на нарушение их прав территориальными центрами комплектации (ТЦК). Его слова приводит Hromadske.

«Остаются, к сожалению, случаи позорного нарушения прав человека — это действительно так. Мне присылаются примерно 150 обращений от граждан Украины в неделю по направлению нарушения прав со стороны ТЦК », — заявил депутат.

Он добавил, что уровень нарушения прав человека в отдельно взятом военкомате зависит от личности руководителя ТЦК.

Ранее Совет адвокатов Украины сообщил, что сотрудники ТЦК систематически препятствуют их профессиональной деятельности. По словам представителя адвокатского сообщества, военные оказывают давление на юристов, а иногда необоснованно применяют физическую силу.

