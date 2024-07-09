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11:58, 9 июля 2024Россия

В России мертвого новорожденного нашли в арендованной мигрантами квартире

78.ru: в Ленобласти мертвого новорожденного нашли у мигрантов в квартире

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В арендованной мигрантами квартире в доме № 87 по улице Калинина в Тайцах Гатчинского района Ленинградской области нашли мертвого новорожденного. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, сотрудники полиции задержали за нарушение миграционного законодательства родителей мальчика — уроженцев Таджикистана. 17-летняя мать и 21-летний отец оказались безработными.

Молодого человека поместили в изолятор, а девушку — в центр содержания несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина проснулся рядом с мертвой новорожденной дочерью. Правоохранителям удалось установить, что он проживает с супругой в квартире в Адмиралтейском районе, где занимает две комнаты. Россияне также воспитывают четырехлетнего сына. По факту случившегося была организована проверка.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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